Как копы догоняли «Лексус», который устроил ДТП

25 мая около 19:00 патрульные получили ориентировку на автомобиль Lexus Rx350, который вблизи супермаркета «Класс» на Алексеевке врезался в автомобиль Daewoo Lanos под военными номерами и уехал с места происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Автомобиля-беглеца копы заметили на выезде из города Харькова вблизи Кольцевой дороги на Алексеевке. На требование остановить транспортное средство водитель автомобиля Lexus не реагировал и продолжал ехать по Кольцевой дороге в чугуевском направлении.
Служебный автомобиль Toyota Camry продолжил преследование, передавая информацию в дежурную часть.
В районе Салтовского шоссе Кольцевую дорогу перекрыли грузовиком. Водитель "Лексуса" свернул с кольцевой на Салтовское шоссе и ехал на большой скорости, нарушая правила дорожного движения.
К преследованию "Лексуса" присоединились еще несколько экипажей патрульной полиции.
В районе дома 128В по пр. Тракторостроителей Lexus столкнулся с автомобилем Fiat и снова уехал с места ДТП.
Патрульным на автомобилях Toyota Camry и Toyota Prius удалось остановить автомобиль правонарушителя путем блокировки на перекрестке улиц Академика Барабашова и Валентиновской.
В результате блокирования служебные автомобили получили механические повреждения.
За рулем внедорожника Lexus Rx350 был водитель, 1962 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить своих действий и находился в неадекватном состоянии.
Водителю-правонарушителю была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая приняла решение о его госпитализации в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и лица.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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