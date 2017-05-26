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26.05.2017  08:46   

Как копы догоняли «Лексус», который устроил ДТП

25 мая около 19:00 патрульные получили ориентировку на автомобиль Lexus Rx350, который вблизи супермаркета «Класс» на Алексеевке врезался в автомобиль Daewoo Lanos под военными номерами и уехал с места происшествия.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Автомобиля-беглеца копы заметили на выезде из города Харькова вблизи Кольцевой дороги на Алексеевке. На требование остановить транспортное средство водитель автомобиля Lexus не реагировал и продолжал ехать по Кольцевой дороге в чугуевском направлении.

Служебный автомобиль Toyota Camry продолжил преследование, передавая информацию в дежурную часть.

В районе Салтовского шоссе Кольцевую дорогу перекрыли грузовиком. Водитель "Лексуса" свернул с кольцевой на Салтовское шоссе и ехал на большой скорости, нарушая правила дорожного движения.

К преследованию "Лексуса" присоединились еще несколько экипажей патрульной полиции.

В районе дома 128В по пр. Тракторостроителей  Lexus столкнулся с автомобилем Fiat и снова уехал с места ДТП.

Патрульным на автомобилях Toyota Camry и Toyota Prius удалось остановить автомобиль правонарушителя путем блокировки на перекрестке улиц Академика Барабашова и Валентиновской.

В результате блокирования служебные автомобили получили механические повреждения.

За рулем внедорожника Lexus Rx350 был водитель, 1962 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, который  не смог объяснить своих действий и находился в неадекватном состоянии.

Водителю-правонарушителю была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая приняла решение о его госпитализации  в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и лица.
 

Тэги:  дтп, харьков, лексус
 
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