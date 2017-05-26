26.05.2017 08:46

Как копы догоняли «Лексус», который устроил ДТП

25 мая около 19:00 патрульные получили ориентировку на автомобиль Lexus Rx350, который вблизи супермаркета «Класс» на Алексеевке врезался в автомобиль Daewoo Lanos под военными номерами и уехал с места происшествия.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Автомобиля-беглеца копы заметили на выезде из города Харькова вблизи Кольцевой дороги на Алексеевке. На требование остановить транспортное средство водитель автомобиля Lexus не реагировал и продолжал ехать по Кольцевой дороге в чугуевском направлении.



Служебный автомобиль Toyota Camry продолжил преследование, передавая информацию в дежурную часть.



В районе Салтовского шоссе Кольцевую дорогу перекрыли грузовиком. Водитель "Лексуса" свернул с кольцевой на Салтовское шоссе и ехал на большой скорости, нарушая правила дорожного движения.



К преследованию "Лексуса" присоединились еще несколько экипажей патрульной полиции.



В районе дома 128В по пр. Тракторостроителей Lexus столкнулся с автомобилем Fiat и снова уехал с места ДТП.



Патрульным на автомобилях Toyota Camry и Toyota Prius удалось остановить автомобиль правонарушителя путем блокировки на перекрестке улиц Академика Барабашова и Валентиновской.



В результате блокирования служебные автомобили получили механические повреждения.



За рулем внедорожника Lexus Rx350 был водитель, 1962 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить своих действий и находился в неадекватном состоянии.



Водителю-правонарушителю была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая приняла решение о его госпитализации в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и лица.

