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26.05.2017  09:55   

На проспекте Гагарина столкнулись машины. Есть пострадавшие

25 мая 2017 в 20:10 на перекрестке проспекта Гагарина и Мерефянского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 21083".


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как предварительно было установлено, автомобиль "ВАЗ 2106" ехал по проспекту Гагарина со стороны аэропорта и при повороте налево на Мерефянское шоссе не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-21083", который ехал ему навстречу. 

В результате столкновения оба водителя и пассажир "шестерки" получили телесные повреждения и были госпитализированы бригадой скорой помощи в больницу скорой и неотложной помощи.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа, которая занималась оформлением материалов ДТП.

Тэги:  дтп, харьков, проспект гагарина
 
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