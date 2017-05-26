На проспекте Гагарина столкнулись машины. Есть пострадавшие

25 мая 2017 в 20:10 на перекрестке проспекта Гагарина и Мерефянского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 21083".
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Как предварительно было установлено, автомобиль "ВАЗ 2106" ехал по проспекту Гагарина со стороны аэропорта и при повороте налево на Мерефянское шоссе не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-21083", который ехал ему навстречу.
В результате столкновения оба водителя и пассажир "шестерки" получили телесные повреждения и были госпитализированы бригадой скорой помощи в больницу скорой и неотложной помощи.
На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа, которая занималась оформлением материалов ДТП.
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