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26.05.2017  10:23   

Пожар в малярном цехе потушили за полтора часа (ФОТО)

Около половины шестого вечера 25 мая в поселке Докучаевском загорелось одноэтажное здание малярного цеха.


// ГСЧС

О возгорании сообщили случайные свидетели.

На тушение направили 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, а также одну автоцистерну добровольной пожарной команды из поселка Рогань.

Всего к ликвидации последствий данного происшествия было привлечено 26 человек личного состава ГСЧС и 3-е волонтеров.

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена крыша цеха по покраске древесины на площади 50 кв.м. Также огонь перекинулся внутрь здания и охватил оборудование и частично продукцию из древесины. В процессе ликвидации огня были поданы 2 пожарных ствола и организована эвакуация материальных ценностей.

В результате оперативных действий спасателей огонь не распространился на большую площадь, он был локализован в 17:51, а в 18:49 – полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электросети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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