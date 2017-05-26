Пожар в малярном цехе потушили за полтора часа (ФОТО)

Около половины шестого вечера 25 мая в поселке Докучаевском загорелось одноэтажное здание малярного цеха.
О возгорании сообщили случайные свидетели.
На тушение направили 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, а также одну автоцистерну добровольной пожарной команды из поселка Рогань.
Всего к ликвидации последствий данного происшествия было привлечено 26 человек личного состава ГСЧС и 3-е волонтеров.
На момент прибытия спасателей огнем была охвачена крыша цеха по покраске древесины на площади 50 кв.м. Также огонь перекинулся внутрь здания и охватил оборудование и частично продукцию из древесины. В процессе ликвидации огня были поданы 2 пожарных ствола и организована эвакуация материальных ценностей.
В результате оперативных действий спасателей огонь не распространился на большую площадь, он был локализован в 17:51, а в 18:49 – полностью ликвидирован.
По предварительным данным причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электросети.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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