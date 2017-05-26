26.05.2017 11:19

На Алексеевке сгорел микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО)

Микроавтобус «Volkswagen LT 46» загорелся утром 26 мая во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 9 по ул. Ахсарова.



// YouTube

Пожарных вызвали в 9:25. На тушение выезжало отделение 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе четырех человек на автоцистерне.



Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что в автомобиле 2003 года выпуска горел моторный отсек и частично салон на площади 10 кв.м.



Огнеборцы ликвидировали пожар в 9:30.



В результате пожара частично пострадали 2 легковушки, которые были припаркованы рядом.



Причина возникновения возгорания выясняется правоохранителями.



