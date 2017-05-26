На Алексеевке сгорел микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО)

Микроавтобус «Volkswagen LT 46» загорелся утром 26 мая во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 9 по ул. Ахсарова.
Пожарных вызвали в 9:25. На тушение выезжало отделение 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе четырех человек на автоцистерне.
Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что в автомобиле 2003 года выпуска горел моторный отсек и частично салон на площади 10 кв.м.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 9:30.
В результате пожара частично пострадали 2 легковушки, которые были припаркованы рядом.
Причина возникновения возгорания выясняется правоохранителями.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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