Наркоман в посадке – первый «улов» полицейского велопатруля (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили вещества, похожие на наркотические.
25 мая, во второй половине дня, во время патрулирования в составе велопатруля в лесополосе около улицы Валентиновской полицейские заметили неизвестного, который вел себя подозрительно.
Патрульные решили подойти к мужчине, однако последний, увидев правоохранителей, начал убегать. Полицейские догнали беглеца.
Во время поверхностного осмотра патрульные нашли у мужчины три бутылки с неизвестным веществом коричневого цвета, похожим на наркотическое.
По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанного передали следователям Московского отдела полиции.
Напомним, с 25 мая полицейский патруль вернулся на харьковские улицы.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
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