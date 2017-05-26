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26.05.2017  12:54   

Наркоман в посадке – первый «улов» полицейского велопатруля (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили вещества, похожие на наркотические.


// Патрульная полиция

25 мая, во второй половине дня, во время патрулирования в составе велопатруля в лесополосе около улицы Валентиновской полицейские заметили неизвестного, который вел себя подозрительно.

Патрульные решили подойти к мужчине, однако последний, увидев правоохранителей, начал убегать. Полицейские догнали беглеца.

Во время поверхностного осмотра патрульные нашли у мужчины три бутылки с неизвестным веществом коричневого цвета, похожим на наркотическое.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанного передали следователям Московского отдела полиции.

Напомним, с 25 мая полицейский патруль вернулся на харьковские улицы.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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