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26.05.2017  13:15   

В ХОГА снова ищут бомбу

Информация о заминировании Харьковской областной госадминистрации поступила в полицию около полудня.


// Facebook

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация и проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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