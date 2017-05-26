В ХОГА снова ищут бомбу

Информация о заминировании Харьковской областной госадминистрации поступила в полицию около полудня.
На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация и проверка.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
влажн.:
давл.:
ветер: