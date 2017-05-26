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26.05.2017  14:01   

Водитель погиб, придавленный перевернувшимся внедорожником

Авария произошла 25 мая в поселке Ржавчик Первомайского района.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины восьмого вечера водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением и перевернулся.

При этом мужчина выпал из кабины и был придавлен автомобилем.

От полученных травм водитель погиб на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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