Водитель погиб, придавленный перевернувшимся внедорожником

Авария произошла 25 мая в поселке Ржавчик Первомайского района.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины восьмого вечера водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением и перевернулся.
При этом мужчина выпал из кабины и был придавлен автомобилем.
От полученных травм водитель погиб на месте.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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