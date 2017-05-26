26.05.2017 14:55

Бомбу в ХОГА на нашли

Информация о заминировании Харьковской областной госадминистрации не подтвердилась.



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Напомним, что сегодня в 12:00 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в здании Харьковской областной администрации якобы находится взрывчатка.



Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.



Работники полиции провели осмотр 9650 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 450 человек.



В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.



Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, сделавших ложное сообщение о заминировании.