Бомбу в ХОГА на нашли

Информация о заминировании Харьковской областной госадминистрации не подтвердилась.
Напомним, что сегодня в 12:00 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в здании Харьковской областной администрации якобы находится взрывчатка.
Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.
Работники полиции провели осмотр 9650 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 450 человек.
В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.
Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, сделавших ложное сообщение о заминировании.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
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В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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