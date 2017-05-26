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26.05.2017  15:16   

Под Харьковом пьяный водитель внедорожника пошел на таран полицейской машины (ФОТО)

ДТП с участием внедорожника Nissan Patrol и полицейского автомобиля произошло в поселке Прудянка Дергачевского района.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 25 мая около 21:00 на одной из улиц поселка инспекторы обнаружили внедорожник без номерного знака. На водительском сиденье находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Увидев полицейских, автомобиль быстро двинулся с места. На замечание остановиться водитель иномарки никак не реагировал.
 
«Чтобы остановить транспортное средство, полицейские начали преследование. Водитель внедорожника резко остановился посреди дороги и начал двигаться назад, протаранив служебный автомобиль. После этого злоумышленник с товарищем выбежали и скрылись», - информируют в пресс-службе силовиков. 
 
В результате происшествия одного из правоохранителей доставили в харьковскую больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.
 
Копы выяснили, что за рулем внедорожника находился 35-летний житель Харькова. Правонарушителя уже задержали и доставили в отдел полиции.
 
Силовики внесли факт события в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, внедорожник, полиция, харьков
 
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