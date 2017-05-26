На Салтовке водитель неудачно выехал с парковки и отправил пассажира в больницу (ФОТО)

Авария произошла утром 26 мая рядом с домом 44 по улице Академика Павлова.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Алмера» при выезде с парковки не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю Ваз 2108, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло дорожно-транспортное происшествие.
Пассажирку автомобиля Ниссан госпитализировали в больницу.
На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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