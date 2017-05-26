26.05.2017 16:01

На Салтовке водитель неудачно выехал с парковки и отправил пассажира в больницу (ФОТО)

Авария произошла утром 26 мая рядом с домом 44 по улице Академика Павлова.



// Патрульная полиция

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Алмера» при выезде с парковки не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю Ваз 2108, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло дорожно-транспортное происшествие.



Пассажирку автомобиля Ниссан госпитализировали в больницу.



На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.



