26.05.2017 16:29

В полиции рассказали о самовозгорании автомобилей (ФОТО)

Утром 26 мая в Харькове сгорело два автомобиля.



// Патрульная полиция

Напомним, на улице Ахсарова рядом с домом № 9 загорелся микроавтобус «Фольксваген».



Как сообщили в патрульной полиции, сегодня же на улице Пожарского у дома 12/64 загорелся автомобиль «Фольксваген пассат».



На месте пожарные потушили автомобили.



Специалисты ГСЧС сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание транспортных средств.