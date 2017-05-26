В полиции рассказали о самовозгорании автомобилей (ФОТО)

Утром 26 мая в Харькове сгорело два автомобиля.
Напомним, на улице Ахсарова рядом с домом № 9 загорелся микроавтобус «Фольксваген».
Как сообщили в патрульной полиции, сегодня же на улице Пожарского у дома 12/64 загорелся автомобиль «Фольксваген пассат».
На месте пожарные потушили автомобили.
Специалисты ГСЧС сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание транспортных средств.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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