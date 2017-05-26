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26.05.2017  16:29   

В полиции рассказали о самовозгорании автомобилей (ФОТО)

Утром 26 мая в Харькове сгорело два автомобиля.


// Патрульная полиция

Напомним, на улице Ахсарова рядом с домом № 9 загорелся микроавтобус «Фольксваген».

Как сообщили в патрульной полиции, сегодня же на улице Пожарского у дома 12/64 загорелся автомобиль «Фольксваген пассат».

На месте пожарные потушили автомобили.

Специалисты ГСЧС сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание транспортных средств.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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