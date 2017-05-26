26.05.2017 17:54

В Харькове закрыли канал нелегальной миграции в Россию (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители задержали организаторов канала нелегальной миграции иностранцев в Россию.



// СБУ

Четверо местных жителей подыскивали лиц, которые через территорию Украины без законных оснований намеревались попасть в РФ. Дельцы обеспечивали «клиентам» переход через госграницу вне пунктов пограничного контроля. Предоплату злоумышленники принимали на банковские карточные счета.



Сотрудники спецслужбы с привлечением спецподразделения «Альфа» задержали организаторов канала, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время попытки переправки через границу трех нелегалов.



В ближайшее время злоумышленникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.



Продолжается досудебное следствие.







