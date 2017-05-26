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26.05.2017  17:54   

В Харькове закрыли канал нелегальной миграции в Россию (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители задержали организаторов канала нелегальной миграции иностранцев в Россию.


// СБУ

Четверо местных жителей подыскивали лиц, которые через территорию Украины без законных оснований намеревались попасть в РФ. Дельцы обеспечивали «клиентам» переход через госграницу вне пунктов пограничного контроля. Предоплату злоумышленники принимали на банковские карточные счета.

Сотрудники спецслужбы с привлечением спецподразделения «Альфа» задержали организаторов канала, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время попытки переправки через границу трех нелегалов.

В ближайшее время злоумышленникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное следствие.



Источник:   СБУ
 Тэги:  нелегалы, сбу, харьков
 
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