Возле многоэтажки хулиганы взорвали гранату

В результате взрыва гранаты повреждено балконное окно в квартире.
Сообщение о том, что возле жилого дома произошел взрыв, поступило в Чугуевский отдел полиции от дежурного воинской части вчера в 21:10.
В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители установили, что неизвестный на расстоянии около 12 метров от одного из жилых домов на улице Горишного в городе Чугуев из хулиганских побуждений бросил гранату в сторону дома.
В результате взрыва повреждено окно балкона на первом этаже. Пострадавших нет.
По адресу работниками взрывотехнического управления харьковской полиции изъяты металлические обломки, предварительно от гранаты «Ф-1», предохранительное кольцо и спусковой рычаг.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.
Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лица, причастного к совершению преступления.
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Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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