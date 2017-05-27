27.05.2017 11:53

Возле многоэтажки хулиганы взорвали гранату

В результате взрыва гранаты повреждено балконное окно в квартире.



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Сообщение о том, что возле жилого дома произошел взрыв, поступило в Чугуевский отдел полиции от дежурного воинской части вчера в 21:10.



В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители установили, что неизвестный на расстоянии около 12 метров от одного из жилых домов на улице Горишного в городе Чугуев из хулиганских побуждений бросил гранату в сторону дома.



В результате взрыва повреждено окно балкона на первом этаже. Пострадавших нет.



По адресу работниками взрывотехнического управления харьковской полиции изъяты металлические обломки, предварительно от гранаты «Ф-1», предохранительное кольцо и спусковой рычаг.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.



Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лица, причастного к совершению преступления.