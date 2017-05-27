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27.05.2017  13:57   

Вчера в Харькове мужчина и женщина выпрыгнули из окна

ЧП произошли в Киевском и Холодногорском районах города.


//ye.ua

Вчера в 12:58 на улице Чередниченковской было обнаружено тело женщины 76 лет. Установлено, что харьковчанка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже.

Около 15:30 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина выпрыгнул из окна 5-го этажа собственной квартиры, расположенной на улице Чайковской. Выяснено, что погибший страдал психическими расстройствами и находился на учете у врача.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы районных отделов полиции.

Предварительно следователями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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