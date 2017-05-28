Возле ХНУ им. Каразина произошло лобовое столкновение автомобилей

28 мая около 09:00 возле дома № 4 на площади Свободы произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ 2101" и Kia Sportage.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Правоохранители установили, что автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением водителя 1983 года рождения, ехал по площади Свободы со стороны Клочковской спуска в направлении Сумской навстречу Kia Shortage под управлением 41-летнего водителя.
В результате лобового столкновения пострадала 34 летняя женщина и девочка 2008 года рождения, которые находились в салоне "копейки".
Обе пассажирки с телесными повреждениями были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.
Виновника происшествия и степень вины должна установить следственно-оперативная группа, прибывшая на место для оформления материалов происшествия.
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