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28.05.2017  12:51   

Возле ХНУ им. Каразина произошло лобовое столкновение автомобилей

28 мая около 09:00 возле дома № 4 на площади Свободы произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ 2101" и Kia Sportage.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Правоохранители установили, что автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением водителя 1983 года рождения, ехал по площади Свободы со стороны Клочковской спуска в направлении Сумской навстречу Kia Shortage под управлением 41-летнего водителя.

В результате лобового столкновения пострадала 34 летняя женщина и девочка 2008 года рождения, которые находились в салоне "копейки".

Обе пассажирки с телесными повреждениями были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в больницу  скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Виновника происшествия и степень вины должна установить следственно-оперативная группа, прибывшая на место для оформления материалов происшествия.

Тэги:  дтп, харьков, хну им. каразина
 
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