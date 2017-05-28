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28.05.2017  13:01   

В Харькове студент умер от отравления спайсами

В Харькове двое студентов отравились спайсами. Один из них умер.


Сайт горсовета

Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства отравления двух студентов, сообщает отдел коммуникации облуправления Национальной полиции.

Один парень умер, второго в неконтактном состоянии доставили в больницу.

Происшествие произошло сегодня ночью 28 мая около 2:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Выяснено, что студентов одного из харьковских вузов незнакомый человек угостил спайсами.

18-летний парень умер в общежитии. А 19-летнего студента доставили в больницу. По предварительным данным, в обоих случаях врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами.

Сейчас события зарегистрированы в Журнале единого учета правонарушений. Следственным решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации событий.

Тэги:  смерть, полиция, спайсы, харьков
 
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