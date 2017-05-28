В Харькове студент умер от отравления спайсами

В Харькове двое студентов отравились спайсами. Один из них умер.
Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства отравления двух студентов, сообщает отдел коммуникации облуправления Национальной полиции.
Один парень умер, второго в неконтактном состоянии доставили в больницу.
Происшествие произошло сегодня ночью 28 мая около 2:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Выяснено, что студентов одного из харьковских вузов незнакомый человек угостил спайсами.
18-летний парень умер в общежитии. А 19-летнего студента доставили в больницу. По предварительным данным, в обоих случаях врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами.
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