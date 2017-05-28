28.05.2017 13:28

На Холодной Горе девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля

28 мая около полудня, возле дома №26 на улице Семинарской произошло ДТП с участием автомобиля Нива и велосипедиста.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Как стало известно автомобиль "Нива" под управлением женщины 1984 года рождения ехал по улице Семинарской в ​​направлении Полтавского шляха. Возле дома № 26 машина нахела на 9-летнюю девочку, которая выехала на проезжую часть и врезалась передним колесом велосипеда в переднее левое колесо "Нивы".



В результате происшествия девочка упала с велосипеда и убежала в неизвестном направлении.



Водитель "Нивы" остановилась и, подождав несколько минут на возвращение велосипедистки на место происшествия, уехала.



Однако родители 9-летней девочки, узнав о происшествии, вызвали скорую и позвонили на горячую линию 102, сообщив об исчезновении "Нивы" с места ДТП.



В свою очередь, патрульные, получив ориентировку остановили машину на улице Полтавский Шлях.



Причины ДТП выяснит следствие.