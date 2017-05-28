На Холодной Горе девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля

28 мая около полудня, возле дома №26 на улице Семинарской произошло ДТП с участием автомобиля Нива и велосипедиста.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Как стало известно автомобиль "Нива" под управлением женщины 1984 года рождения ехал по улице Семинарской в направлении Полтавского шляха. Возле дома № 26 машина нахела на 9-летнюю девочку, которая выехала на проезжую часть и врезалась передним колесом велосипеда в переднее левое колесо "Нивы".
В результате происшествия девочка упала с велосипеда и убежала в неизвестном направлении.
Водитель "Нивы" остановилась и, подождав несколько минут на возвращение велосипедистки на место происшествия, уехала.
Однако родители 9-летней девочки, узнав о происшествии, вызвали скорую и позвонили на горячую линию 102, сообщив об исчезновении "Нивы" с места ДТП.
В свою очередь, патрульные, получив ориентировку остановили машину на улице Полтавский Шлях.
Причины ДТП выяснит следствие.
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