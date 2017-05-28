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28.05.2017  13:28   

На Холодной Горе девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля

28 мая около полудня, возле дома №26 на улице Семинарской произошло ДТП с участием автомобиля Нива и велосипедиста.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Как стало известно автомобиль "Нива" под управлением женщины 1984 года рождения ехал по улице Семинарской в ​​направлении Полтавского шляха. Возле дома № 26 машина нахела на  9-летнюю девочку, которая выехала на проезжую часть и врезалась передним колесом велосипеда в переднее левое колесо "Нивы".

В результате происшествия девочка упала с велосипеда и убежала в неизвестном направлении.

Водитель "Нивы" остановилась и, подождав несколько минут на возвращение велосипедистки на место происшествия, уехала.

Однако родители 9-летней девочки, узнав о происшествии, вызвали скорую и позвонили на горячую линию 102, сообщив об исчезновении "Нивы" с места ДТП.

В свою очередь, патрульные, получив ориентировку остановили машину на улице Полтавский Шлях.

Причины ДТП выяснит следствие. 

Тэги:  дтп, харьков, велосипедист
 
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