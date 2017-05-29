В водоемах Харьковщины продолжают находить утопленников

Правоохранители устанавливают причины смерти трех людей, тела которых были найдены в водоемах города и области.
Об это сообщает отдел коммуникации облуправления Национальной полиции.
В субботу около 7:20 в реке в районе Гидропарка прохожие обнаружили тело мужчины. Работники Киевского отдела полиции установили личность погибшего. Им оказался 76-летний пенсионер, которого разыскивали родственники.
В Основянском озере в 12:18 27 мая было найдено тело мужчины в возрасте около 55 лет. Тело погибшего находилось в воде на расстоянии 7 метров от берега. По предварительному заключению, мужчина рыбачил, запутался в собственной рыболовной сетке и утонул.
Около 13:05 в селе Бабаи в реке Уды на расстоянии около 10 метров от берега обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 55-60 лет. Правоохранители Харьковского отдела полиции принимают меры по установлению личности погибшего.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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