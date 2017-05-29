29.05.2017 08:57

На Журавлевке произошло ДТП: есть пострадавшие

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



28 мая на улице Героев Труда вблизи въезда в Гидропарк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chery Amulet и BMW 523i.



По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet под управлением водителя 1986 года рождения, ехал по улице Героев Труда в направлении улицы Шевченко, по неизвестным причинам остановился в крайней левой полосе движения, после чего врезался в автомобиль BMW 523i, который двигался позади него в попутном направлении.



В результате столкновения китайский автомобиль получил значительные повреждения, а его водитель госпитализирован бригадой скорой помощи в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.