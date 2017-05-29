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29.05.2017  08:57   

На Журавлевке произошло ДТП: есть пострадавшие

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

28 мая на улице Героев Труда вблизи въезда в Гидропарк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chery Amulet и BMW 523i.

По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet под управлением водителя 1986 года рождения, ехал по улице Героев Труда в направлении улицы Шевченко, по неизвестным причинам остановился в крайней левой полосе движения, после чего врезался в автомобиль BMW 523i, который двигался позади него в попутном направлении.

В результате столкновения китайский автомобиль получил значительные повреждения, а его водитель госпитализирован бригадой скорой помощи в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Тэги:  дтп, харьков
 
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