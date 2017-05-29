На Журавлевке произошло ДТП: есть пострадавшие

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
28 мая на улице Героев Труда вблизи въезда в Гидропарк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chery Amulet и BMW 523i.
По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet под управлением водителя 1986 года рождения, ехал по улице Героев Труда в направлении улицы Шевченко, по неизвестным причинам остановился в крайней левой полосе движения, после чего врезался в автомобиль BMW 523i, который двигался позади него в попутном направлении.
В результате столкновения китайский автомобиль получил значительные повреждения, а его водитель госпитализирован бригадой скорой помощи в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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