На Новых Домах иномарку «зарубили» топором (ФОТО)

«Нападение» произошло вечером воскресенья, 28 мая.
Как сообщили в патрульной полиции, около 23:15 поступило сообщение о повреждении имущества на Бульваре Юрьева, 11.
Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Toyota Corolla.
По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу, у владельца автомобиля отобрано заявление.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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