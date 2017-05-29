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29.05.2017  10:30   

На Новых Домах иномарку «зарубили» топором (ФОТО)

«Нападение» произошло вечером воскресенья, 28 мая.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, около 23:15 поступило сообщение о повреждении имущества на Бульваре Юрьева, 11.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Toyota Corolla.

По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу, у владельца автомобиля отобрано заявление.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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