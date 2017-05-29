29.05.2017 11:28

Ночью на Салтовке подожгли припаркованные у дома автомобили (ФОТО)

Под утро 29 мая во дворе, вблизи жилой многоэтажки №44а по улице Бучмы, загорелись два автомобиля.



// Facebook

Спасателей вызвали в 2:09.

На тушение выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены два автомобиля «Lexus RX 350» и «Lexus GS 300» на общей площади около 6 кв.м.

Транспортные средства стояли у подъезда, не рядом, а в разных местах.



В 3:36 спасатели с помощью пены ликвидировали пожар. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Основной версией причины пожара является поджог.