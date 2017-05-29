Ночью на Салтовке подожгли припаркованные у дома автомобили (ФОТО)

Под утро 29 мая во дворе, вблизи жилой многоэтажки №44а по улице Бучмы, загорелись два автомобиля.
Спасателей вызвали в 2:09.
На тушение выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.
На момент прибытия пожарных огнем были охвачены два автомобиля «Lexus RX 350» и «Lexus GS 300» на общей площади около 6 кв.м.
Транспортные средства стояли у подъезда, не рядом, а в разных местах.
В 3:36 спасатели с помощью пены ликвидировали пожар. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Основной версией причины пожара является поджог.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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