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29.05.2017  11:28   

Ночью на Салтовке подожгли припаркованные у дома автомобили (ФОТО)

Под утро 29 мая во дворе, вблизи жилой многоэтажки №44а по улице Бучмы, загорелись два автомобиля.


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Спасателей вызвали в 2:09.

На тушение выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены два автомобиля «Lexus RX 350» и «Lexus GS 300» на общей площади около 6 кв.м.

Транспортные средства стояли у подъезда, не рядом, а в разных местах.

В 3:36 спасатели с помощью пены ликвидировали пожар. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Основной версией причины пожара является поджог.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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