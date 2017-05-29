29.05.2017 12:25

Еще один автомобиль сгорел ночью в Харькове (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания транспортного средства на улице Отакара Яроша в Харькове.



// Нацполиция

Сообщение о том, что на улице Отакара Яроша горит автомобиль, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 28 мая около 03:00.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа, были опрошены свидетели и осмотрены машины.

В результате происшествия огнем поврежден салон и моторный отсек автомобиля «Мерседес Геленваген» и лакокрасочное покрытие «Лексуса», который был припаркован рядом.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.