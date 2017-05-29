Еще один автомобиль сгорел ночью в Харькове (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания транспортного средства на улице Отакара Яроша в Харькове.
Сообщение о том, что на улице Отакара Яроша горит автомобиль, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 28 мая около 03:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа, были опрошены свидетели и осмотрены машины.
В результате происшествия огнем поврежден салон и моторный отсек автомобиля «Мерседес Геленваген» и лакокрасочное покрытие «Лексуса», который был припаркован рядом.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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