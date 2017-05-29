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29.05.2017  12:25   

Еще один автомобиль сгорел ночью в Харькове (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания транспортного средства на улице Отакара Яроша в Харькове.


// Нацполиция

Сообщение о том, что на улице Отакара Яроша горит автомобиль, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 28 мая около 03:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, были опрошены свидетели и осмотрены машины.

В результате происшествия огнем поврежден салон и моторный отсек автомобиля «Мерседес Геленваген» и лакокрасочное покрытие «Лексуса», который был припаркован рядом.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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