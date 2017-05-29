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29.05.2017  13:01   

В Харькове пенсионер убил себя клеем для пластмассы

69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - суицидальные отравления дихлоретаном.


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Происшествие произошло 28 мая около 16:00. 
 
По словам родственников, потерпевший злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно хотел покончить жизнь самоубийством.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.
 
«Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», - информируют в пресс-службе ГУНП.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  суицид, пенсионер, клей, харьков
 
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