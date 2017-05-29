29.05.2017 13:01

В Харькове пенсионер убил себя клеем для пластмассы

69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - суицидальные отравления дихлоретаном.



rian.com

Происшествие произошло 28 мая около 16:00.

По словам родственников, потерпевший злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно хотел покончить жизнь самоубийством.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

«Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», - информируют в пресс-службе ГУНП.