29.05.2017 14:15

Под Харьковом автобус со школьниками слетел в кювет (ФОТО)

Происшествие произошло сегодня около 10:00 на подъездной дороге от аэропорта «Харьков» в направлении автодороги «Харьков-Довжанский».



police.kharkov

Как рассказал заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности Олег Никоненко, 61-летний водитель автобуса «Газель» не справился с управлением и съехал в кювет.

На место происшествия выезжали работники Харьковского отдела полиции.

По предварительным данным, в автобусе передвигались 14 человек. Незначительные ушибы получили 16-летняя девушка и 33-летняя женщина. От госпитализации они отказались. Участники события на другом транспорте направились для сдачи ВНО.