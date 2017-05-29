Под Харьковом автобус со школьниками слетел в кювет (ФОТО)

Происшествие произошло сегодня около 10:00 на подъездной дороге от аэропорта «Харьков» в направлении автодороги «Харьков-Довжанский».
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
влажн.:
давл.:
ветер: