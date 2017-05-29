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29.05.2017  14:15   

Под Харьковом автобус со школьниками слетел в кювет (ФОТО)

Происшествие произошло сегодня около 10:00 на подъездной дороге от аэропорта «Харьков» в направлении автодороги «Харьков-Довжанский».


police.kharkov
Как рассказал заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности Олег Никоненко, 61-летний водитель автобуса «Газель» не справился с управлением и съехал в кювет.
 
На место происшествия выезжали работники Харьковского отдела полиции.
 
По предварительным данным, в автобусе передвигались 14 человек. Незначительные ушибы получили 16-летняя девушка и 33-летняя женщина. От госпитализации они отказались. Участники события на другом транспорте направились для сдачи ВНО.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  школьники, автобус, кювет, харьков
 
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