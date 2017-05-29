29.05.2017 14:38
Ссора отца и сына закончилась стрельбой и самоубийством
79-летний харьковчанин покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из двуствольного ружья «ТОЗ-БМ» 16-го калибра.
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Сегодня в 9:20 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о семейной ссоре в доме, расположенном на улице Комбайновской.
«Правоохранители выяснили, что накануне между 39-летним сыном и его отцом возник конфликт. Пенсионер закрылся на чердаке. А после попытки сына приблизиться, отец выстрелил в его сторону. Сын сразу вызвал полицию», - рассказывает пресс-офицер Новобаварского отдела полиции Мария Гонтарева.
Патрульные пытались уговорить мужчину не делать глупости и выйти из закрытого помещения. Однако через некоторое время мужчина застрелился.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины совершения преступления.