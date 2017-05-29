На Салтовке мужчина грозился выпрыгнуть с балкона седьмого этажа

Харьковские патрульные спасли мужчину, который намеревался прыгнуть с балкона.
Сегодня, около 10 часов утра, патрульные получили вызов о том, что на 7-м этаже многоэтажного дома на перилах находится человек. Патруль вызвали на улицу Владислава Зубенко.
Немедленно прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который находился на балконе и намеревался спрыгнуть. Патрульные начали переговоры с неизвестным. Также на место сразу вызвали скорую и бригаду ДСНС.
Во время разговора, мужчина сообщил полицейским, что намерен прыгнуть, если не поговорит со своей тетей.
Патрульные выяснили у соседей, где работает женщина и привезли ее на место происшествия.
Женщина впустила правоохранителей в квартиру. Пока полицейские с улицы разговаривали с мужчиной и отвлекали его, другие патрульные схватили экстремала и затянули в помещение.
Врачи госпитализировали спасенного гражданина в больницу.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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