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29.05.2017  15:58   

На Салтовке мужчина грозился выпрыгнуть с балкона седьмого этажа

Харьковские патрульные спасли мужчину, который намеревался прыгнуть с балкона.


// Патрульная полиция

Сегодня, около 10 часов утра, патрульные получили вызов о том, что на 7-м этаже многоэтажного дома на перилах находится человек. Патруль вызвали на улицу Владислава Зубенко.

Немедленно прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который находился на балконе и намеревался спрыгнуть. Патрульные начали переговоры с неизвестным. Также на место сразу вызвали скорую и бригаду ДСНС.

Во время разговора, мужчина сообщил полицейским, что намерен прыгнуть, если не поговорит со своей тетей.

Патрульные выяснили у соседей, где работает женщина и привезли ее на место происшествия.

Женщина впустила правоохранителей в квартиру. Пока полицейские с улицы разговаривали с мужчиной и отвлекали его, другие патрульные схватили экстремала и затянули в помещение.

Врачи госпитализировали спасенного гражданина в больницу.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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