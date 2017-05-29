29.05.2017 15:58

На Салтовке мужчина грозился выпрыгнуть с балкона седьмого этажа

Харьковские патрульные спасли мужчину, который намеревался прыгнуть с балкона.



// Патрульная полиция

Сегодня, около 10 часов утра, патрульные получили вызов о том, что на 7-м этаже многоэтажного дома на перилах находится человек. Патруль вызвали на улицу Владислава Зубенко.



Немедленно прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который находился на балконе и намеревался спрыгнуть. Патрульные начали переговоры с неизвестным. Также на место сразу вызвали скорую и бригаду ДСНС.



Во время разговора, мужчина сообщил полицейским, что намерен прыгнуть, если не поговорит со своей тетей.



Патрульные выяснили у соседей, где работает женщина и привезли ее на место происшествия.



Женщина впустила правоохранителей в квартиру. Пока полицейские с улицы разговаривали с мужчиной и отвлекали его, другие патрульные схватили экстремала и затянули в помещение.



Врачи госпитализировали спасенного гражданина в больницу.



