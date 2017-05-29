Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна

Трагедия произошла сегодня в 13:55 в городе Купянске.
В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами.
Правоохранители установили, что 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку.
Девочку доставили в реанимацию Купянской больницы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Следственным Купянского ОП факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
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