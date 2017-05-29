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29.05.2017  16:30   

Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна

Трагедия произошла сегодня в 13:55 в городе Купянске.


// Нацполиция

В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами.

Правоохранители установили, что 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку.

Девочку доставили в реанимацию Купянской больницы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следственным Купянского ОП факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  ребенок, смерть, харьков
 
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