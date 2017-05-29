29.05.2017 16:30

Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна

Трагедия произошла сегодня в 13:55 в городе Купянске.



// Нацполиция

В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами.



Правоохранители установили, что 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку.



Девочку доставили в реанимацию Купянской больницы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Следственным Купянского ОП факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.