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29.05.2017  17:27   

Отравление спайсами в Харькове: выжившего студента отпустили домой

Правоохранителями устанавливаются обстоятельства отравления двух студентов.


// Нацполиция

Напомним, инцидент произошел около двух часов ночи 28 мая. Незнакомец угостил студентов одного из харьковских вузов наркотическим веществом.

18-летний парень умер в общежитии, а 19-летнего доставили в больницу для оказания помощи. В обоих врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами.

После оказания медицинской помощи 19-летний парень выписался из больницы.

Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится ряд экспертиз.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  отравление, полиция, харьков
 
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