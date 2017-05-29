Отравление спайсами в Харькове: выжившего студента отпустили домой

Правоохранителями устанавливаются обстоятельства отравления двух студентов.
Напомним, инцидент произошел около двух часов ночи 28 мая. Незнакомец угостил студентов одного из харьковских вузов наркотическим веществом.
18-летний парень умер в общежитии, а 19-летнего доставили в больницу для оказания помощи. В обоих врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами.
После оказания медицинской помощи 19-летний парень выписался из больницы.
Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводится ряд экспертиз.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
влажн.:
давл.:
ветер: