В Харькове осужден начальник колонии

По материалам СБУ осужден бывший первый заместитель начальника исправительной колонии в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "К двум с половиной годам лишения свободы приговорен бывший первый заместитель начальника Октябрьской исправительной колонии в Харьковской области.
Оперативники СБ Украины в апреле прошлого года разоблачили подполковника внутренней службы Геннадия Астапова на взятке. Злоумышленник получил пять тысяч долларов за содействие осужденному в оформлении документов на условно-досрочное освобождение.
Приговором Апелляционного суда Харьковской области, который вступил в силу, Геннадий Астапов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины".
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