30.05.2017 08:41

В Харькове осужден начальник колонии

По материалам СБУ осужден бывший первый заместитель начальника исправительной колонии в Харьковской области.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "К двум с половиной годам лишения свободы приговорен бывший первый заместитель начальника Октябрьской исправительной колонии в Харьковской области.

Оперативники СБ Украины в апреле прошлого года разоблачили подполковника внутренней службы Геннадия Астапова на взятке. Злоумышленник получил пять тысяч долларов за содействие осужденному в оформлении документов на условно-досрочное освобождение.

Приговором Апелляционного суда Харьковской области, который вступил в силу, Геннадий Астапов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины".