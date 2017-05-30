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30.05.2017  08:41   

В Харькове осужден начальник колонии

По материалам СБУ осужден бывший первый заместитель начальника исправительной колонии в Харьковской области.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "К двум с половиной годам лишения свободы приговорен бывший первый заместитель начальника Октябрьской исправительной колонии в Харьковской области.

Оперативники СБ Украины в апреле прошлого года разоблачили подполковника внутренней службы Геннадия Астапова на взятке. Злоумышленник получил пять тысяч долларов за содействие осужденному в оформлении документов на условно-досрочное освобождение.

Приговором Апелляционного суда Харьковской области, который вступил в силу, Геннадий Астапов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины". 

Источник:   Цензор
 Тэги:  суд, сбу, харьков
 
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