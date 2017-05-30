Из-за ДТП на Сумской образовалась «тянучка» (ФОТО)

Авария произошла утром 30 мая на участке между улицами Динамовской и Деревянко.
Как сообщили «Дозору», там столкнулись «Тойота» и внедорожник, двигавшиеся в попутном направлении в сторону парка Горького.
Из-за аварии на Сумской образовалась тянучка.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: