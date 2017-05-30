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30.05.2017  10:53   

Из-за ДТП на Сумской образовалась «тянучка» (ФОТО)

Авария произошла утром 30 мая на участке между улицами Динамовской и Деревянко.


// Городской Дозор

Как сообщили «Дозору», там столкнулись «Тойота» и внедорожник, двигавшиеся в попутном направлении в сторону парка Горького.

Из-за аварии на Сумской образовалась тянучка.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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