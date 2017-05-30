В центре Харькова залили монтажной пеной банкоматы (ФОТО)

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов.
Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковском повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около девяти утра
На место происшествия выехали сотрудники Шевченковского отдела полиции. Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной.
Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.
Проверка продолжается.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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