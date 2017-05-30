30.05.2017 11:40

В центре Харькова залили монтажной пеной банкоматы (ФОТО)

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов.



// Нацполиция

Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковском повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около девяти утра

На место происшествия выехали сотрудники Шевченковского отдела полиции. Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной.



Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.



Проверка продолжается.



