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30.05.2017  11:40   

В центре Харькова залили монтажной пеной банкоматы (ФОТО)

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов.


// Нацполиция

Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковском повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около девяти утра

На место происшествия выехали сотрудники Шевченковского отдела полиции. Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной.

Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.

Проверка продолжается.


 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  банкомат, полиция, харьков
 
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