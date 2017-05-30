30.05.2017 12:02

В Покотиловке пожарные потушили пожар в дачном доме и спасли соседние

Вечером 29 мая в дачном кооперативе «Сказка» произошел пожар.



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В 23:34 спасателям сообщили, что горит двухэтажный дачный дом.



На тушение выезжали два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова.

К моменту из прибытия огонь уже охватил всю площадь дома в 100 кв.м. Его деревянные крыша и перекрытия были частично разрушены. Существовала угроза распространения огня на летнюю кухню, гараж и соседний дачный дом, которые были расположены на расстоянии 5-7 метров от очага пожара.



Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства и организовал подвоз воды для целей пожаротушения. Ближайший гидрант находился в 3 км от места пожара. Спасатели подали на тушение огня и защиты соседних застроек 3 пожарные стволы.



В 1:07 пожар был локализован, соседние застройки спасены. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 3:52. Пострадавших нет.

На месте пожара работало 25 человек личного состава ГСЧС и 5 пожарных автоцистерн.



Причина возникновения пожара выясняется.