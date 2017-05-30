В Безлюдовке в частном дворе вырыли три авиабомбы

Подозрительные металлические предметы обнаружили 29 мая.
О находке сообщили сотрудникам ГСЧС.
В сообщении говорилось, что снаряда случайно нашли жители дома № 3 по переулку Покровскому, которые проводили строительные земляные работы. Когда они выкопали траншею глубиной полметра, из-под земли показались большие ржавые металлические предметы. Внешне они напоминали авиабомбы.
Пиротехники, прибывшие на место, подтвердили предположения - это были 3 устаревшие бомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны весом по 50 кг. Они составляли реальную угрозу жилым домам, расстояние до которой составляла около 20 м.
Пиротехники получили бомбы из почвы и обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.
Также за прошедшие сутки пиротехники этого подразделения обезвредили 1 минометную мину в Киевском районе Харькова и 2 противопехотные осколочные мины заграждения ПОМЗ-2 в поселке Малиновка Чугуевского района области.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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