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30.05.2017  12:31   

В Безлюдовке в частном дворе вырыли три авиабомбы

Подозрительные металлические предметы обнаружили 29 мая.


// ГСЧС

О находке сообщили сотрудникам ГСЧС.

В сообщении говорилось, что снаряда случайно нашли жители дома № 3 по переулку Покровскому, которые проводили строительные земляные работы. Когда они выкопали траншею глубиной полметра, из-под земли показались большие ржавые металлические предметы. Внешне они напоминали авиабомбы.

Пиротехники, прибывшие на место, подтвердили предположения - это были 3 устаревшие бомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны весом по 50 кг. Они составляли реальную угрозу жилым домам, расстояние до которой составляла около 20 м.

Пиротехники получили бомбы из почвы и обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки пиротехники этого подразделения обезвредили 1 минометную мину в Киевском районе Харькова и 2 противопехотные осколочные мины заграждения ПОМЗ-2 в поселке Малиновка Чугуевского района области.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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