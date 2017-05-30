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30.05.2017  12:48   

Харьковские оперативники задержали телефонного мошенника-рецидивиста (ФОТО)

Ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец Луганской области подозревается в совершении около 20 телефонных мошенничеств на территории Харьковщины.


police.kharkov
Вчера в 20:05 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные мошенническим путем завладели деньгами и имуществом 79-летней пенсионерки.
 
Злоумышленник, позвонив на стационарный телефон потерпевшей, представился работником полиции. Он сообщил женщине о том, что якобы ее внук попал в ДТП и за непривлечение к ответственности срочно нужны деньги.
 
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области задержали мужчину, который завладел 800 гривнами и 2 столовыми наборами из серебра харьковчанки. Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных и других тяжких преступлений», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Справка. Правоохранителями установлено, что задержанный совершал преступления совместно с лицами, находящимися в местах лишения свободы на территории так называемой ЛНР.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  телефон, мошенник, рецидивист, харьков
 
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