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30.05.2017  13:28   

Из харьковского озера выловили труп мужчины

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого найдено в озере.


// Нацполиция

Около семи часов вечера 29 мая о происшествии сообщили в дежурную часть Шевченковского отдела полиции.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Признаков насильственной смерти на теле неизвестного мужчины в возрасте около 30 лет, не обнаружено.

Сообщение внесены в Журнал единого учета правонарушений. Принимаются меры по установлению личности и обстоятельства смерти погибшего.

Проверка продолжается.

Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
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