Из харьковского озера выловили труп мужчины

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого найдено в озере.
Около семи часов вечера 29 мая о происшествии сообщили в дежурную часть Шевченковского отдела полиции.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
Признаков насильственной смерти на теле неизвестного мужчины в возрасте около 30 лет, не обнаружено.
Сообщение внесены в Журнал единого учета правонарушений. Принимаются меры по установлению личности и обстоятельства смерти погибшего.
Проверка продолжается.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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