30.05.2017 13:28

Из харьковского озера выловили труп мужчины

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого найдено в озере.



// Нацполиция

Около семи часов вечера 29 мая о происшествии сообщили в дежурную часть Шевченковского отдела полиции.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.



Признаков насильственной смерти на теле неизвестного мужчины в возрасте около 30 лет, не обнаружено.



Сообщение внесены в Журнал единого учета правонарушений. Принимаются меры по установлению личности и обстоятельства смерти погибшего.



Проверка продолжается.