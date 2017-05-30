30.05.2017 14:29

Украинец пытался вывезти через «Гоптовку» автомат Калашникова (ФОТО)

Оружие обнаружили ходе отработки информации УСБУ в Донецкой области.



// Госпогранслужба

Во время погранично-таможенного оформления автобуса «Торецк - Москва» пограничники тщательно проверили 26-летнего молодого человека, в отношении которого было ориентирование СБУ.



В ходе дальнейшего углубленного осмотра, на дне чемодана под подкладкой, с помощью технических средств общая обзорная группа обнаружила автомат Калашникова в разобранном виде.



Сейчас оружие изъято и передано сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения изъяты и переданы в правоохранительные органы.