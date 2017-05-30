Украинец пытался вывезти через «Гоптовку» автомат Калашникова (ФОТО)

Оружие обнаружили ходе отработки информации УСБУ в Донецкой области.
Во время погранично-таможенного оформления автобуса «Торецк - Москва» пограничники тщательно проверили 26-летнего молодого человека, в отношении которого было ориентирование СБУ.
В ходе дальнейшего углубленного осмотра, на дне чемодана под подкладкой, с помощью технических средств общая обзорная группа обнаружила автомат Калашникова в разобранном виде.
Сейчас оружие изъято и передано сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения изъяты и переданы в правоохранительные органы.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
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