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30.05.2017  15:16   

Под Харьковом водолазы достали утопленника

29 мая водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области провели работы по поиску и поднятию на поверхность тела погибшего на пруду «Кировский» в поселке Золочев.


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Как было выяснено в ходе предварительной проверки, чрезвычайное происшествие произошло утром около 4:00. Группа любителей рыбалки проводила время у водоема, когда вдруг они обнаружили отсутствие одного из товарищей, начали  самостоятельные поиски, но они не дали результата. Тогда мужчины позвонили в Службу спасения по телефону «112».
 
Водолазы нашли тело погибшего на глубине 3-х метров и расстоянии 25 метром от берега, подняли на поверхность и передали правоохранителям. Погибшим оказался мужчина, 1986 года рождения.
 
Напомним, кроме данного случая, в этот же день спасатели достали тело погибшего на Алексеевском водохранилище в Харькове. Мужчина был на вид 30-ти лет и находился в одежде.
 
«Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан быть осторожными во время купания и отдыха у водоемов», -  передают в пресс-службе ГСЧС.  
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  утопленник, спасатели, харьков
 
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