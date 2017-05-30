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30.05.2017  15:59   

На Южном вокзале задержали пассажира с наркотиками (ФОТО)

Вчера, на железнодорожном вокзале «Харьков - пассажирский» пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили гражданина Украины, у которого при осмотре было найдено наркотическое вещество серо-зеленого цвета.


// Госпогранслужба

Во время патрулирования железнодорожной станции «Харьков - пассажирский» на одного из граждан сработал служебный пес Рэй, натренированный на поиск наркотических веществ.

Мужчине предложили показать содержимое личных вещей. В ходе досмотра мужчина достал из черной спортивной сумки спортивные штаны, в кармане которых находился бумажный сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, общим весом около 5 граммов.

В дальнейшем при осмотре 38-летний гражданин Украины, житель Днепропетровской области объяснил, что данное вещество является наркотическим.

Сейчас наркотическое зелье изъято и передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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