30.05.2017 16:59

На улице Достоевского украли камеру наблюдения

Харьковские патрульные оперативно разыскали вероятных воров.



// Патрульная полиция

В полдень 30 мая полицейские получили сообщение о краже неизвестными камеры наблюдения. Происшествие случилось на улице Достоевского.

На места происшествия заявитель сообщил патрульным о том, что двое неизвестных украли камеру наблюдения. Мужчина описал как выглядели злоумышленники, после чего правоохранители начали поиски воров.



Через несколько минут неподалеку от места кражи полицейские увидели двух граждан, которые внешне подходили под описание заявителя. В результате проведения поверхностной проверки патрульные нашли у одного из мужчин похищенную камеру.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанных мужчин передали следователям.