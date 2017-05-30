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30.05.2017  17:57   

В полиции рассказали о подробностях перестрелки на рынке на Героев Труда (ВИДЕО)

Правоохранители устанавливают причины конфликта, возникшего между гражданином и работником полиции.


// YouTube

В Нацполиции сообщили, что сообщение о конфликте на одном из рынков Харькова, поступило сеголдня в час дня. По информации правоохранителей, работник спецподразделения произвел выстрел в воздух из собственного травматического пистолета. Установлено, что правоохранитель находился вне службы, без табельного оружия и не в форменной одежде.

В свою очередь активисты Police Control Ukraine сообщили, что конфликт возник между бойцом спецбатальона «Харьков-1» Виталием Лисинским и продавцом клубники. Боец достал оружие и произвел два выстрела в воздух. Никто не пострадал, правоохранители доставили двух участников инцидента в Киевский отдел полиции.

Руководством ГУНП в Харьковской области уже назначено служебное расследование по данному факту. Действия подчиненного также будут проверены командиром спецбатальона харьковской полиции.

По результатам проверки, если вина работника полиции будет доказана, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Тэги:  перестрелка, полиция, харьков
 
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