31.05.2017 08:54

ДТП на Московском проспекте: есть пострадавшие

30 мая на перекрестке проспекта Московского и переулка Кузнечного произошло ДТП с пострадавшими.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Участники дорожно-транспортного происшествия сообщили полицейским, что неизвестный пешеход выбежал на проезжую часть дороги перед автомобилем "Шкода Октавия". В это время позади "Шкоды" ехала "восьмерка".



Поскольку из-за пешехода водитель "Шкоды" резко затормозил, то водитель "Ваза" не успел среагировать и машины столкнулись.

Пешехода задержали до прибытия полицейских. 30-летняя пассажирка "восьмерки" госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и устанавливает все обстоятельства происшествия.