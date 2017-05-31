ДТП на Московском проспекте: есть пострадавшие

30 мая на перекрестке проспекта Московского и переулка Кузнечного произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Участники дорожно-транспортного происшествия сообщили полицейским, что неизвестный пешеход выбежал на проезжую часть дороги перед автомобилем "Шкода Октавия". В это время позади "Шкоды" ехала "восьмерка".
Поскольку из-за пешехода водитель "Шкоды" резко затормозил, то водитель "Ваза" не успел среагировать и машины столкнулись.
Пешехода задержали до прибытия полицейских. 30-летняя пассажирка "восьмерки" госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и устанавливает все обстоятельства происшествия.
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