ДТП на Новых Домах: одна из машин загорелась

30 мая около 16:15 в харькове столкнулись автомобили "Ваз-21099" и "Лада Приора", после чего одна из машин загорелась.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Ваз 21099" двигался со стороны пр. Льва Ландау по пр. Гeроив Сталинграда.
Во время поворота на ул. П. Григоренко он не предоставил дорогу "Приоре", которая ехала со стороны ул. Харьковских дивизий в сторону пр. Льва Ландау, в результате чего произошло ДТП.
При оформлении ДТП, автмообиль "ВАЗ 21099" начал гореть, но силами патрульных и других неравнодушных водителей пожар удалось сразу ликвидировать.
На водителя автомобиля "Ваз 21099" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В результате ДТП никто нe пострадал.
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