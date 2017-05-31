 
Главная Новости Криминал и происшествия Двухлетний ребенок утонул в бассейне
31.05.2017  10:24   

Двухлетний ребенок утонул в бассейне

Двухлетний мальчик упал в бассейн, расположенный на территории одного из развлекательных заведений Шевченковского района Харькова.


// Нацполиция

Несмотря на усилия врачей, ребенок умер.

Полиции о происшествии сообщили около 18:00 30 мая.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и мать ребенка.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство), ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Криминал и происшествия Из харьковского озера выловили труп мужчины 19.03 Криминал и происшествия На Клочковской из реки выловили труп 06.02 Криминал и происшествия На Салтовке по время купания утонул 9-месячный ребенок
 
 

Видео

Швейцарские инвесторы заинтересованы в участии в харьковских инвестпроекта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 