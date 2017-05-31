31.05.2017 10:24

Двухлетний ребенок утонул в бассейне

Двухлетний мальчик упал в бассейн, расположенный на территории одного из развлекательных заведений Шевченковского района Харькова.



// Нацполиция

Несмотря на усилия врачей, ребенок умер.

Полиции о происшествии сообщили около 18:00 30 мая.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и мать ребенка.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство), ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.



Следственные действия продолжаются.