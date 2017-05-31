31.05.2017 10:43

В подъезде сосед прибил молотком соседа

Ссора, переросшая в драку, произошла в Индустриальном районе города вечером 30 мая.



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В подъезде многоэтажного дома повздорили соседи и 43-летний мужчина нанес несколько ударов молотком по голове 66-летнему.



Пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Состояние его здоровья тяжелое.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и опросила свидетелей.



В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.



Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.