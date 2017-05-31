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31.05.2017  10:43   

В подъезде сосед прибил молотком соседа

Ссора, переросшая в драку, произошла в Индустриальном районе города вечером 30 мая.


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В подъезде многоэтажного дома повздорили соседи и 43-летний мужчина нанес несколько ударов молотком по голове 66-летнему.

Пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Состояние его здоровья тяжелое.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и опросила свидетелей.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  драка, молоток, полиция, харьков
 
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