В подъезде сосед прибил молотком соседа

Ссора, переросшая в драку, произошла в Индустриальном районе города вечером 30 мая.
В подъезде многоэтажного дома повздорили соседи и 43-летний мужчина нанес несколько ударов молотком по голове 66-летнему.
Пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Состояние его здоровья тяжелое.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и опросила свидетелей.
В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: