Под Харьковом подожгли автомобиль

Правоохранители Харьковщины проводят проверку по факту возгорания двух автомобилей.
30 мая около 2:00 ночи произошло возгорание автомобиля «Субару Трибека», который находился возле одного из домовладений в Золочеве.
Также огонь перекинулся на автомобиль «ГАЗ 2705», который стоял рядом.
Автомобиль «Субару» выгорел на 90%, в автомобиле «ГАЗ» огнем повреждена правая сторона.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Факт события внесен следственным Золочевского отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: