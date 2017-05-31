31.05.2017 11:14

Под Харьковом подожгли автомобиль

Правоохранители Харьковщины проводят проверку по факту возгорания двух автомобилей.



// Патрульная полиция

30 мая около 2:00 ночи произошло возгорание автомобиля «Субару Трибека», который находился возле одного из домовладений в Золочеве.

Также огонь перекинулся на автомобиль «ГАЗ 2705», который стоял рядом.



Автомобиль «Субару» выгорел на 90%, в автомобиле «ГАЗ» огнем повреждена правая сторона.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.



Факт события внесен следственным Золочевского отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.