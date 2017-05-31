На трамвайной остановке на Клочковской дорожные рабочие выкопали минометную мину

Устаревшую минометную мину нашло 30 мая.
Снаряд был обнаружен во время проведения ремонтных дорожных работ прямо на проезжей части возле трамвайной остановки на улице Клочковской, 333.
Прибывшие пиротехники идентифицировали найденный ржавый предмет как минометную мину диаметром 82 мм.
Ее ликвидировали в специально отведенном месте путем подрыва тот же день. Пострадавших нет.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
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