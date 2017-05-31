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31.05.2017  11:59   

На трамвайной остановке на Клочковской дорожные рабочие выкопали минометную мину

Устаревшую минометную мину нашло 30 мая.


// ГСЧС

Снаряд был обнаружен во время проведения ремонтных дорожных работ прямо на проезжей части возле трамвайной остановки на улице Клочковской, 333.

Прибывшие пиротехники идентифицировали найденный ржавый предмет как минометную мину диаметром 82 мм.

Ее ликвидировали в специально отведенном месте путем подрыва тот же день. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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