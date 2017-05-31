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31.05.2017  13:45   

На Харьковщине задержали автомобиль, перевозивший древесину без документов (ФОТО)

Правоохранители обнаружили в грузовике дуб-кругляк объемом примерно 4 кубометра.


police.kharkov
Во время отработки территории Чугуевского района инспекторы отделения автотехнической инспекции Управления превентивной деятельности совместно с полицейскими сектора реагирования полиции на 542 км автодороги Киев - Харьков-Довжанский остановили автомобиль «ЗИЛ-131», за рулем которого находился 37-летний водитель.
 
Во время проверки документов на транспортное средство и право управления правоохранителями было установлено, что водитель перевозил дуб-кругляк объемом примерно 4 кубометра без каких-либо документов.
 
«Для выяснения обстоятельств, установление происхождения и законности перевозки груза, водитель и транспортное средство были доставлены в Чугуевский отдел полиции. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений, проводится проверка», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дуб, дерево, перевозка, харьков
 
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