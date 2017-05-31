31.05.2017 13:57

Пожар под Харьковом уничтожил тонну сена и сотни голов домашней птицы

Около 10 утра 30 мая на территории частного домовладения поселке Тарановка Змиевского района загорелась хозяйственная постройка.



// ГСЧС

На тушение выезжало районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на одной автоцистерне.



К моменту их приезда огонь уже охватил всю площадь сарая в 40 кв.м.



Огонь угрожал жилому дому, который находился на расстоянии 7 метров от очага пожара.



Деревянные несущие конструкции хозяйственной постройки уже прогорели настолько, что начали разрушаться. Сложности в тушении пожара добавляло то, что внутри сооружения хранилось около тонны сена.



Спасатели остановили распространение огня в течение часа, окончательно ликвидировали пожар к полудню.



Пострадавших людей нет. Пожаром уничтожено около 250 голов домашней птицы и хозяйственную постройку.



Причина возникновения пожара выясняется.