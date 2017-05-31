Пожар под Харьковом уничтожил тонну сена и сотни голов домашней птицы

Около 10 утра 30 мая на территории частного домовладения поселке Тарановка Змиевского района загорелась хозяйственная постройка.
На тушение выезжало районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на одной автоцистерне.
К моменту их приезда огонь уже охватил всю площадь сарая в 40 кв.м.
Огонь угрожал жилому дому, который находился на расстоянии 7 метров от очага пожара.
Деревянные несущие конструкции хозяйственной постройки уже прогорели настолько, что начали разрушаться. Сложности в тушении пожара добавляло то, что внутри сооружения хранилось около тонны сена.
Спасатели остановили распространение огня в течение часа, окончательно ликвидировали пожар к полудню.
Пострадавших людей нет. Пожаром уничтожено около 250 голов домашней птицы и хозяйственную постройку.
Причина возникновения пожара выясняется.
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