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31.05.2017  13:57   

Пожар под Харьковом уничтожил тонну сена и сотни голов домашней птицы

Около 10 утра 30 мая на территории частного домовладения поселке Тарановка Змиевского района загорелась хозяйственная постройка.


// ГСЧС

На тушение выезжало районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на одной автоцистерне.

К моменту их приезда огонь уже охватил всю площадь сарая в 40 кв.м.

Огонь угрожал жилому дому, который находился на расстоянии 7 метров от очага пожара.

Деревянные несущие конструкции хозяйственной постройки уже прогорели настолько, что начали разрушаться. Сложности в тушении пожара добавляло то, что внутри сооружения хранилось около тонны сена.

Спасатели остановили распространение огня в течение часа, окончательно ликвидировали пожар к полудню.

Пострадавших людей нет. Пожаром уничтожено около 250 голов домашней птицы и хозяйственную постройку.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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