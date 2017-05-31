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31.05.2017  14:45   

Правоохранители задержали водителя, который находился в розыске

Во время отработки территории Красноградского района Харьковской области инспекторами взвода сопровождения ГУНП был остановлен автомобиль «Мазда-3» под управлением 30-летнего жителя Полтавской области.


police.kharkov
При проверке регистрационных документов и удостоверения на право управления транспортными средствами по имеющимся базам МВД правоохранители установили, что гражданин находится в розыске за незаконное завладение транспортными средствами.
 
«Водитель и транспортное средство задержаны и доставлены в Красноградский отдел полиции для дальнейшей проверки», - информируют в пресс-службе  ГУНП.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, полиция, авто, харьков
 
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