31.05.2017 14:45

Правоохранители задержали водителя, который находился в розыске

Во время отработки территории Красноградского района Харьковской области инспекторами взвода сопровождения ГУНП был остановлен автомобиль «Мазда-3» под управлением 30-летнего жителя Полтавской области.



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При проверке регистрационных документов и удостоверения на право управления транспортными средствами по имеющимся базам МВД правоохранители установили, что гражданин находится в розыске за незаконное завладение транспортными средствами.

«Водитель и транспортное средство задержаны и доставлены в Красноградский отдел полиции для дальнейшей проверки», - информируют в пресс-службе ГУНП.