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31.05.2017  14:58   

В Харькове изъяли контрабандный элитный алкоголь почти на два миллиона гривен

Алкогольные напитки иностранного производства были незаконно ввезены на территорию Украины.


// ГФС

Предприимчивая гражданка в одном из магазинов осуществляла хранение и реализацию контрабандных элитных ликеро-водочных изделий иностранного производства, сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

Кроме того, она не была зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности и у нее отсутствовала лицензия на право осуществления розничной торговли ликеро-водочными изделиями.

«В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 1,2 тысячи литров контрабандного элитного алкоголя иностранного производства ориентировочной стоимостью свыше 1 700 000 гривен - отмечает Андрей Бежанов - по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП».

В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции и места ее реализации.

Источник:   ГФС
 Тэги:  контрабанда, алкоголь, гфс, харьков
 
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