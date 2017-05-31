В Харькове изъяли контрабандный элитный алкоголь почти на два миллиона гривен

Алкогольные напитки иностранного производства были незаконно ввезены на территорию Украины.
Предприимчивая гражданка в одном из магазинов осуществляла хранение и реализацию контрабандных элитных ликеро-водочных изделий иностранного производства, сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.
Кроме того, она не была зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности и у нее отсутствовала лицензия на право осуществления розничной торговли ликеро-водочными изделиями.
«В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 1,2 тысячи литров контрабандного элитного алкоголя иностранного производства ориентировочной стоимостью свыше 1 700 000 гривен - отмечает Андрей Бежанов - по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП».
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции и места ее реализации.
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